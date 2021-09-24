Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nde, göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin oğlu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki genç, 6. katta oturdukları evin balkonundan düştü. Zemine çakılan genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Erdoğan Cebeci'nin oğlu 22 yaşındaki Mert Cebeci, iddialara göre altıncı kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Fizyoterapi eğitimi aldığı öğrenilen gencin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi duyan gencin ailesi ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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