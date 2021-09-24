Şanlıurfa-Akçakale yolunun 15. kilometresinde Abdülaziz D. yönetiminde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Adana'da feci kaza: Bir anne evlatsız, bir evlat da anasız kaldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada devrilen arabanın sürücüsü hayatını kaybederken annesi ve kızı yaralandı.