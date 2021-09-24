Türkiye Gazetesi

Çamlıhemşin-Ardeşen yolu üzerinde 3. kilometrede bulunan eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelan büyük kaya parçaları ağaçları da beraberinde getirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar son anda kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Heyelan nedeniyle Artvin- Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Sel bölgesinde yağış sonrası oluşan heyelan korkuttu Kastamonu’nun Abana ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrasında yumuşayan toprak, heyelana sebep oldu. Heyelan korku dolu anların yaşanmasına neden olurken can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.