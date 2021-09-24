Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Balıklıova Mahallesi'nde deniz kenarında bir hafif ticari araç, deniz kenarında uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta yapılan incelemede yanmış bir ceset bulundu.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de yanan aracın içinden ceset çıktı İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen olayda deniz kenarından uçurumdan yuvarlanan daha sonra da yanan aracın içinden ceset çıktı.

Komşular ihbar etti, evden ceset çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.