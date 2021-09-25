Türkiye Gazetesi

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen M.H. polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek, motorlu testere ve kesici aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunluk değil cephanelik: Gizlenmiş halde silah ve tüfek bulundu Emniyet ekipleri suçla mücadeleye tam gaz devam ediyor. 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda odunluğa gizlenmiş halde silah ve tüfek, seccadeye gizlenmiş Metamfetamin bulundu.

Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı Denizli’de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 2 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.