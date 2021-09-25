Türkiye Gazetesi

Kaleköy’ün Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi’nde öğrenciler okullarına ulaşabilmek için tekne yolculuğu yapıyorlar. Komşu mahalle olan Çevreli’deki Bozoğlu-Tarkun İlköğretim Okulu’nda eğitim alan Ömür Karataş, Pınar Demirel ve Hasibe Vergili, her sabah saat 08.30’da tekneyle yola çıkıyorlar.

HER SABAH TEKNE TURUNA ÇIKIYORLAR

Teknelerin yanaşabileceği buluşma noktasına gelen öğrenciler, 1,6 millik yaklaşık 15 dakika süren deniz yolculuğu boyunca; Simena Antik Kenti, tarihi kale, kaya mezarları, amfitiyatro ve eşsiz manzarayı izleyerek Kekova’ya ulaşıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan öğrenciler, yolculuk boyunca tekne içerisinde kitap okuyor, ödevlerinin tekrarlarını yapıyor.

MASKE VE HİJYENE DİKKAT EDİLİYOR

Açık hava olmasına karşın, tekne kaptanı maskesini takarak Covid-19 tedbirini de elden bırakmıyor, maskesi olmayan öğrencilere de maske temin ediyor. Yolculuk güzergahı Kekova koyu olduğu için fırtına gibi bir engelle de karşılaşmayan öğrenciler kamaralı tekneleriyle güvenli bir yolculuk yapıyor. Teknede, her bir öğrenci için can yeleği de yer alıyor. Öğrenciler, tekneden indikten sonra ise kendilerini bekleyen servis aracına binip karayoluyla okullarına ulaşıyor.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Kaleköy’deki öğrencilerin bu yolculuğu 2009 yılından bu yana devam ediyor. Her yıl hem kara hem de deniz servisi için ihaleyle belirlenen taşıma araçlarında, öğrenciler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Çocukların tüm servis masrafları devlet tarafından karşılanıyor.

“ÇOK MEMNUNUZ”

Çocuklarının devletin sağladığı ücretsiz deniz ve kara servisiyle okula gitmesinden oldukça memnun olduklarını ifade eden velilerden Durali Demirel, “Çocuğumuz memnun. Yöreye göre buradaki çocuklar tekneye binmeye alışık. Servis için bir para vermiyoruz. Devletin himayesi altında. Çok memnunuz. Okulu çok özlemişler. Koçarak gidiyorlar. Okulların açılması çocukları için de bizim için de daha iyi oldu” diye konuştu.

“BİZİ KISKANIYORLAR”

Yolculuk boyunca çok keyif aldığını belirten öğrencilerden Pınar Demirel, “Çok keyifli ve eğlenceli. Alışkın olduğumuz için deniz bizi tutmuyor. Tekne servisi hiçbir yerde yok, sadece bizde var” dedi. Bir diğer öğrenci Hasibe Vergili de “Diğer insanlara tehlikeli geliyor ama bizim için çok eğlenceli bir yolculuk. Okulda bizi biraz kıskanıyorlar gibi” dedi.

“KENDİ ÇOCUKLARIM GİBİLER”

Tekne kaptanı Mehmet Ekici ise, sabah 08.15’de demir aldığını ve 15 dakikalık mesafe kat ettikten sonra öğrencileri tekneye aldığını anlattı. Yolculuğun son derece güvenli olduğunu belirten Ekici, “Kendi çocuklarım gibi onlar benim. Benim de 3 çocuğum var ve bir tanesi onlarla aynı okula gidiyor” ifadelerini kullandı.

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