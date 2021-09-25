Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Astrahan şehrinde bir çiftçi, karpuz tarlasındaki yakaladığı yılanı kamera önünde ağzına soktu. Yılan adamın dilini ısırarak öldürdü.

YILAN DİLİNİ ISIRDI

Zehirli olduğu bilinen ancak bir insanı öldürecek kadar tehlikeli bir zehir taşımayan yılanın ısırığının çiftçide alerjik bir reaksiyon yaptığı ve bu yüzden hayatını kaybetmesine sebep olduğu açıklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yılanın ısırmasından birkaç saat sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçinin, dilinin şiştiği ve nefes alamadığı tespit edildi. Yerel herpetolojistler, adamı ısıran engerek yılanının karpuzun yetiştiği arazilerde sıkça görüldüğünü ve ısırma vakalarının ise sıklıkla yaşandığını açıkladı.

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Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü Şahin Körpe, bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Yangının ortasında bayılan yaşlı adamı itfaiye eri kurtardı Kırıkkale'de bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı sırtında taşıyarak alevlerin arasından çıkardı.