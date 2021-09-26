Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre köfte satışı yapan 45 yaşındaki Feridun Dan aracına geçti. Havanın soğuk olması nedeniyle geceyi aracında geçiren Dan, ısınmak için çay semaverini aracın içine aldı. Gece 00.04 sıralarında uyuya kalan Dan, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Aracında sabah arkadaşları tarafından hareketsiz bir halde yatarken bulunan Dan Aracında sabah arkadaşları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Feridun Dan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Komşuların 'semaver dumanı' kavgası karakolda bitti Eskişehir'de bir apartmanın ortak kullanım alanında yakılan semaverin dumanından dolayı komşular arasında kavga çıkınca olay karakolluk oldu.