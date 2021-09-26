Türkiye Gazetesi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı görevinde bulunan Uzman Jandarma 8. Kademeli Çavuş Kemal Hayta, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydını yaptırmak üzere Antalya'dan Çorum’a doğru yola çıktı. Antalya’dan Çorum’a gitmek için yola çıkan Hayta ailesi Isparta’da kaza geçirdi.

KEMAL HAYTA’NIN CENZESİ KONYA’YA GETİRİLDİ

Kazada Uzman Çavuş Kemal Hayta hayatını kaybederken, eşi ve arabada bulunan 2 çocuğu ise yaralandı. Kemal Hayta'nın cenazesi Konya'nın Ereğli ilçesine getirildi. Ulu Cami'ye getirilen Hayta'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Üçgöz Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine kazada yaralanan Kemal Hayta'nın eşi ve iki çocuğu tekerlekli sandalye ile katıldı. Cenazeye Kemal Hayta'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Önce annesini sonra nişanlısını trafik kazasında kaybeden gencin vasiyeti yürek burktu! Antalya’da yaşayan Burak Balcı 7 ay arayla annesini ve nişanlısını trafik kazasında kaybetti. Kazadan önce sözlüsü ile organlarını bağışlamak isteyen Balcı, organlarımın yarısını onun adına, yarısını da kendi adına bağışladı.