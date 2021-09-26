Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen can sallarındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Ada ve Serçe Koyu açıklarındaki can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanlıların Türk kara sularına bıraktığı can sallarındaki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 16 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.