Türkiye Gazetesi

Hayatını inşaat işçiliği yaparak kazanan vatandaş, çalıştığı yerde iş kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Halatın kopması üzerine vincin ucuna bağlı inşaat malzemelerinin devrilmesiyle bir anda kaçamayan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VİNCİN HALATI KOPTU

Olay, Aksaray'da bulunan Tacin Mahallesi'ndeki Tacin Caddesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Mehmet Bayrakçı (35), temeli tamamlamak için beton kalıbı yaptığı esnada üzerinden geçen inşaat malzemesi yüklü vincin halatı koptu. Vincin taşıdığı inşaat malzemelerinin Mehmet Bayrakçı’nın üzerine düşmesi sonucu Bayrakçı ağır yaralandı.

İŞÇİLERİN DİKKATİ GENÇ ADAMI KURTARMAYA YETMEDİ

Olayı fark eden inşaattaki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bayrakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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