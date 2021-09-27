Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Son yıllarda kadınların âdeta günlük kurtarıcısı hâline gelen kuru şampuan saçın su kullanmadan daha temiz görünmesini sağlıyor. Ana bileşeni mısır ya da pirinç nişastası olan kuru şampuanı kullandığınızda bir dakikadan daha kısa sürede yeni yıkanmış bir saç görünümüne kavuşabilirsiniz. Saçlarınıza hacim de kazandıran bu ürün pudralı yapısıyla saç derisinin ürettiği yağı da emer. Sprey kutularda satılan kuru şampuanı kafa derinize yaklaşık 15-20 cm uzaklıktan sıktıktan sonra saçınızdaki yağı emebilmesi için 4 ila 5 dakika bekletin. Daha sonra diplere masaj yaparak tüm saçınıza eşit dağılmasını sağlayın. Ayrıca kalıntı bırakarak kepekli bir görünüme sebep olmaması için de tarama işlemini atlamamalısınız.

Saç modeliniz yüz şeklinize uygun olmalı Her saç modeli maalesef her yüze gitmez. Bu yüzden kuaföre gitmeden önce doğru ve uygun bir model bulmak için ilk olarak nasıl bir yüz şekline sahip olduğunuzu bilmeniz ve ona göre uygun saç modelini seçmelisiniz.

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