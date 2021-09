Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Evlerde mevsimsel olarak tercih edilen elektrikli cihazlar tüketimlerin artmasında rol oynuyor. Kullanılan cihaz sayısı, kullanım süresi ve sıklığı arttıkça yoğun elektrik tüketiminin faturalardaki TL karşılığı da artıyor. Örneğin klimalar, hanelerde en çok elektrik tüketen cihazlardan birisi. Klimaların evlerde 1 ay boyunca günde 5 saat çalıştırılması, tüketimlerde yaklaşık %60’lık bir artışa sebep oluyor.

Evlerde gün içerisinde sıkça tercih edilen cihazların faturaya yansıması ise değişiyor. En çok tüketim gerçekleştiren cihazlardan bazılarının faturalara yansımaları ise şöyle;

¥ Kettle olarak bilinen su ısıtıcısı haftanın her günü 1 saat kullanıldığında aylık olarak 51 TL,

¥ Bilgisayarlar aynı evde 2 kişinin haftanın her günü, 8 saat kullanması sonucunda 41 TL,

¥ Fırını haftada 3 sefer, günde 1,5 saat kullandığında aylık faturaya yansıması 41 TL,

¥ Ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak 26 TL,

¥ Televizyonu günde 10 saat açık tutmak 24 TL,

¥ Elektrik süpürgesini haftada 4 kez, günde 1 saat kullanmanın faturalara etkisi aylık 22 lira,

¥ Çamaşır makinesi günde 2 saat haftada 3 kez kullanıldığında 17 TL, çamaşır kurutma makinesini aynı sürelerde kullanmak ise 22 TL,

¥ Derin dondurucuyu haftada 7 gün 24 saat kullanmak 13 TL, buzdolabını haftanın her günü 24 saat kullanmak ise faturaya 27 TL olarak yansıyor.

En başta beyaz eşya satın alırken dikkat etmelisiniz. A++, A+, A, B, C şeklinde alfabetik olarak ilerleyen enerji değerleri artık birçok beyaz eşya modelinin üzerinde büyük etiketler şeklinde yer alıyor. Elektrikli ev eşyaları alırken, öncelik her zaman A+ enerji sınıfı cihazlardan yana olmalı. A sınıfından sonra A+ veya A++ ürünleri her zaman daha kaliteli ve daha yüksek enerji tasarrufu sağlayacaktır.

KULLANMIYORSANIZ FİŞİNİ ÇEKİN

Sizin de evinizde her daim prize takılı fişler var değil mi? Telefonunuz takılı olmasa da eğer şarjınız prize takılıysa elektrik tüketmeye devam ettiğini biliyor muydunuz? Örneğin bilgisayarınızı kapattınız ancak fişini çekmediniz. Bu şekilde bilgisayarınız en üst düzeyde enerji harcamaya devam edecektir. Sadece fişini çekerek yılda ortalama 300-350 TL tasarruf elde edebilirsiniz. Diğer elektronik aletler gibi televizyonunuzu da kumandayla kapatmak yetmiyor. Yalnızca kumandanın güç düğmesinden kapatılan

televizyon yılda yaklaşık 100 TL gibi bir kayba sebep oluyor.

TASARRUF İÇİN BUNLARA DA DİKKAT EDİN!

¥ Kullanmadığınız lambaları kapatmaya özen gösterin.

¥ Mutfakta kullandığınız buzdolabı, bulaşık makinesi gibi gereçlerin daha verimli çalışabilmeleri için temiz tutmaya gayret edin.

¥ Sıcak yemeği buzdolabına koymayın. Yemeğinizi soğutmadan dolaba koymanız dolabınızın daha fazla enerji harcamasına sebep olur.

¥ Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyarak pişirme sürenizi yüzde 20 azaltın.

¥ Yemek pişirirken fırının kapağını gerektiğinden fazla açmayın. Her açışta fırın sıcaklığının 25-30 derece düştüğünü unutmayın.

¥ Çamaşırlarınızı yıkarken makineyi tam kapasite çalıştırdığınızdan emin olmalısınız.

¥ Bulaşıklarınızı makinede yıkayın. 60 derece sıcaklık yerine, 50 derecede yıkayarak da yüzde 10 daha az enerji tüketebilirsiniz.

Aylık ortalama su faturası 88 lira Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 şehirde yaptırdığı araştırma ile Türkiye’de su tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu.

Elektrik faturasını doğalgaz kabarttı! Türkiye’nin elektrik üretiminde kuraklık nedeniyle doğalgazın payının arttığını kaydeden ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler “Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” dedi.