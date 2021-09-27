Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koltuk köyünde Mehmet Bilen'e (65) ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde kimse olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayrampaşa’da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı: O anlar drone ile görüntüledi Bayrampaşa’da üç katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ufak patlamaların meydana geldiği yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

Şile'de yangın: Fabrika küle döndü İstanbul Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının fabrikada bıraktığı tahribat, fabrika içerisinden ve havadan görüntülendi.