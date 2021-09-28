Türkiye Gazetesi

Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesindeki ormanlık alanda arama çalışmaları yaptı.

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil olurken, bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenme başladılar.

İSMİNİ SÖYLENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu. Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.

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