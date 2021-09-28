Türkiye Gazetesi

Ayvacık ilçesinde işlenen cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik inceleme başlatılmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredekilerin ifadelerinin çelişkisi olmasının ardından olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu Ali Ayran'ın katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası ile araç plaka kayıt sisteminde katil zanlısı Batur’un İstanbul’da olduğu tespit edildi.

Telefon kayıtlarının da incelendiği soruşturmada İstanbul Arnavutköy’de olduğu tespit edilen Batur’un Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim olması sağlandı.

Batur’un evinde yapılan aramada; suç aleti olan ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği tespit edilerek, el konuldu.

Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı Zonguldak’ta geçtiğimiz Eylül ayında 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, evinin yakınındaki çalılık alanda 5 gün sonra ölü bulunmuştu. Olayı araştıran cinayet bürosu ekipleri kadının katil zanlısının komşusu olduğunu belirleyerek onu yakaladı.

Aracını soyan kişi komşusu çıktı! Gaziosmanpaşa’da, bir kişi otomobilden hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Zanlı, kapı kolunda bıraktığı parmak izinden ve güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı. Zanlı, araç sahibinin komşusu çıktı.

Bağlanıp boğularak öldürülen pazarcının katili komşusu çıktı Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya’nın katili, bir dönem yanında günlük yevmiyeyle çalışan ve cenaze törenine de katılan komşusu çıktı.