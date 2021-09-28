Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halinde olan ve içinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen 11 metre boyundaki "Hanse 388" isimli teknenin yakıtı azaldı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) bildirmesi üzerine tekne KEGM'ye ait "KIYEM-1" botu tarafından yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Milyonluk tekneler alev alev yandı Antalya'da bir atölyede çıkan yangında 3 tekne küle döndü, 2 tekne de zarar gördü.
Bir günde iki kere yangın çıkan tekne battı Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde yangın çıkan lüks bir tekne, gece saatlerinde yeniden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahale ettiği ve yaklaşık 3 saat süren yangın sonrası tekne küle dönerek battı.