İskenderun Sanayi Sitesi’nde bir plastik boya imalat atölyesinde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
OLASI PATLAMALARA KARŞI GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettikleri yangın söndürme çalışmalarına esnaflarda destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına geçilirken poliste olası patlamalara karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı iş yerlerini tahliye etti.
DAHA ÖNCE DE YANMIŞ
Korkulanının olmadığı yangın tamamen söndürülürken aynı iş yerinde daha öncede benzer şekilde yangın çıktığı öğrenildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı.
Kimyasal yüklü tankerde yangın Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sülfürik asit yüklü tankerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa’da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı: O anlar drone ile görüntüledi Bayrampaşa’da üç katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ufak patlamaların meydana geldiği yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.
Hatay'da plastik boya imalathanesinde yangın çıktı
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki bir plastik boya imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İskenderun Sanayi Sitesi’nde bir plastik boya imalat atölyesinde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
Etiketler : HATAY,yangın,fabrika,haberler,