Türkiye Gazetesi

Saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi Eminönü istikametinde Memduh Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımında bulunan reklam tabelasının direğine çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler, araçta sıkışan sürücü Memduh Ç. ile yolcu Davut Ç.’yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti.

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