Türkiye Gazetesi

Topladıkları fındıkları biriktirdikleri alanda fındıkların içerisine girerek yüzen TikTok kullanıcısı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Son yıllarda oldukça popüler bir uygulama haline gelen TikTok uygulamasında kullanıcılar kısa müzikli paylaşımlar yapıyor. Pandemi dönemiyle beraber dünyada ve Türkiye’de en çok indirilen uygulamalardan biri olan TikTok’ta her an kullanıcıların ilginç bir videosuyla karşılaşılabiliyor. Bazı videolar çok eğlenceliyken bazı videolarda kullanıcıların sergiledikleri davranışlar insan sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atabiliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKET GEÇMİŞTİ

Daha önce Konya’da bir süt kazanında süt banyosu yapan, ayaklarıyla salça kazanında gezen ve kesilen dönerleri ağzına götürüp geri bırakan kullanıcılar, o anları paylaşarak gündeme oturmuştu. Viral olan ilgili görsellerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmişti.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Bu defa bir ilginç video ise Ordu’dan geldi. Ordu’da yaşayan bir TikTok kullanıcısı farklı günlerde farklı kıyafetlerle toplanan fındıkların içinde yüzdüğü anları TikTok hesabından paylaştı. O paylaşım milyonlarca kişi tarafından izlendi.

TikTok’un açığını buldular Jeton gönderme açığını bulan Mert ve Arda’ya TikTok, ilk olarak 1.500 sonra 20 bin dolar teklif etti. Türk gençler açığın çok önemli olduğunu belirterek teklifi kabul etmedi