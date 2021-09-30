Türkiye Gazetesi

Dulkadiroğlu ilçesinde kendisine ait 3 katlı evde define arayan 71 yaşındaki Fevzi Kuybu kazdığı toprağı da evin girişi ile odalarına yığdı.

KENDİ KAZDIĞI 10 METRELİK KUYUDA BULUNDU

Bir süredir Fevzi Kuybu'dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırarak eve girdiklerinde 10 metrelik bir kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Fevzi Kuybu’nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek.

​Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu Elazığ’da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.

Defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu İstanbul'da iki kişinin define avı, kötü bitti. Defineciler, hazineye daha hızlı ulaşmak isterken kendilerini havaya uçurdu.