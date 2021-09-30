Türkiye Gazetesi

Şirinevler'de sabah otomobili ile işe gitmek üzere yola çıkan hemşire, bir süre ilerledikten sonra freninin tutmadığını fark edince büyük şok yaşadı.

Kısa süre sonra kendisini toparlayan kadın, aracını güçlükle durdurabildi. Tamirhanede yapılan incelemede aracın fren hidroliği bölümüne şeker döküldüğü ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

GERÇEĞİ ÖĞRENEN KADIN 2. ŞOKU YAŞADI

Hemşire, görüntülerde 4 yıldır beraber olduğu ancak şiddet nedeniyle ayrıldığı eski sevgilisi Mazlum T.'nin otomobilinin yanına geldiğini gördü. Kendisinde aracın anahtarı da bulunan adamın kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktüğü ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hemşire, Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tacizciye tuzak kurup meydan dayağı attılar Arnavutköy’de bir aile 14 yaşındaki çocuklarını sosyal medya üzerinden taciz eden kişiye önce tuzak kurdu, sonra meydan dayağı atıp polise teslim etti.

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