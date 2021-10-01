Türkiye Gazetesi

Yaşlı bir adam işkence edilerek canice öldürüldü. Cinayetten sonra bir sandığa koyulup Kocaeli'de denize atılan talihsiz adamın zanlıları, polisin dikkati sayesinde bulundu. Polis, sandık üzerindeki seri numarasından iz sürüp, aralarında şahsın dini nikahlı eşinin de olduğu 7 şüpheliye ulaştı.

BİR VATANDAŞ TARAFINDAN DENİZ KENARINDA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi’nde 19 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğini gezdirmek deniz kenarına giden bir vatandaş, kıyıda ahşap sandığın yanında hareketsiz yatan bir şahıs görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın Yılmaz Sezer (78) olduğu tespit edildi.

SERİ NUMARASI HER ŞEYİ AÇIĞA ÇIAKRDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri, Yılmaz Sezer’i canice öldürenleri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şahsın yanında bulunan sandığın suntasının seri numarasından nerede üretildiği ve kime satıldığını tespit etti. Sandığı satın alan şüpheliler hakkında araştırma yapan ekipler, sandığı satın alan şüphelilerin Yılmaz Sezer ile tanışık olduğunu tespit etti. Tespitin ardından polis, aralarında Yılmaz Sezer’in dini nikahlı eşinin de bulunduğu 11 kişiyi Yılmaz Sezer’e ait eşyalarla dolu çöp poşetleri ile kaçarken yakaladı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47), E.A. (39) ve Yılmaz Sezer’in 54 yaşındaki dini nikahlı eşi adliyeye sevk edildi.



Bursa Gemlik’te ikamet eden Yılmaz Sezer’in yat ve tekne gibi mallarına el koymak isteyen şüphelilerin iddiaya göre Sezer çeklere imza atmak istemeyince işkence edip öldürülerek, elleri ve ayakları bağlı şekilde sandığa koyup denize attıkları öğrenildi.

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