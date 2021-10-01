Türkiye Gazetesi

Genç yaşlarda sıklaşmaya başlayan kalp krizi vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bilecikli genç öğretmen Özge Vural, yakınları tarafından odasında ölü olarak bulundu. Olayın ardından yapılan incelemede Vural'ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden mezun olan Özge Vural, Bilecik'te bir dil kursunda çok istediği öğretmenlik mesleğine başlamaya hazırlanıyordu. Beşiktaş mahallesi Girişimkent sitesinde ailesi ile birlikte yaşayan genç öğretmenden bir süre haber alamayan yakınları, odasına girdiklerinde genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Vural, bugün cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Bilecik Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Özge Vural'ın, Bilecik'in tanınmış ses sanatçılarından Ali Rıza Vural'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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