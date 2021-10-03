Hatay'da 6 kişi mantardan zehirlenerek hastanelik oldu. Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Sultan D. (78), Fatma K. (48), İsmet K. (54), Ayşe A. (51), Remzi A. (66) ve Selim Ö. (59) bir süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden 6 kişi tedavi altına alındı.
Karabük'te arama çalışması: Onlar mantar aradı ekipler de onları Karabük’ün iki ilçesinde mantar toplamak için ormana giderek kaybolan 15 kişi jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Doğu Karadeniz'de mantar zehirlenmelerinde büyük artış! Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son 10 günde 15 mantar zehirlenmesi yaşandı. Uzmanlar zehirli mantarlara karşı yöre halkına duyarlı olunması çağrısında bulundu.
Altı kişi topladıkları mantardan zehirlendi
Hatay'da mantar yiyen altı kişi fenalaştı. Hastaneye giden şahısların tedavisi sürüyor.
Hatay'da 6 kişi mantardan zehirlenerek hastanelik oldu. Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Sultan D. (78), Fatma K. (48), İsmet K. (54), Ayşe A. (51), Remzi A. (66) ve Selim Ö. (59) bir süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkânlarıyla hastaneye giden 6 kişi tedavi altına alındı.
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