Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik yaşlı adamın sonu oldu. Balkona çıkıp hava almak isteyen 68 yaşındaki yaşlı adam bir anda dengesini kaybetti. Sert bir biçimde balkonun altında bulunan otomobilin üstüne düşen talihsiz adam, feci şekilde hayatını kaybetti.

DÜŞMENİN ŞİDDETİYLE ÖN CAMI KIRIP İÇİNE GİRDİ

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 121 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Salih Belaş, evinin balkonunda bulunduğu sırada bir anda sokakta park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içeriye giren yaşlı adam, hayatını kaybetti. Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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