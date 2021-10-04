Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

BATI VE ORTA KARADENİZ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Sağanağın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den il il sağanak uyarısı | 4 Ekim 2021 hava durumu Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre yurt genelinde bugün sağanak yağış etkili olacak.Yağışlar yarından itibaren etkisini artırırıken sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sağanak Rize ve Artvin'de kuvvetli bekleniyor.