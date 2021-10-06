Kayınpeder dehhşet saçtı, bıçaklanan damat hastanede can verdi. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ü.K. ile oğlu S.K. ve damatları Sercan Kor henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bunun üzerine baba Ü.K. yanındaki bıçakla damadı Kor'u göğsünden bıçakladı.
KAYINPEDER YANINA OĞLUNU DA ALIP KAÇTI
Olayın hemen ardından yanına oğlunu da alan kayınpeder kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan damat Sercan Kor kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi baba ile oğlunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kayınpederini ‘geber’ diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısına çıktı Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş’i "geber geber" diyerek bıçaklayan Buket Güneş hakim karşısına çıktı. Sanık Buket Güneş, “Bıçağı rastgele savurdum, pişmanım” derken, müşteki Nihat Güneş, “2 ay hastanede yattım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum” dedi.
Kayınpeder önce gelinini, sonra kendini vurdu Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat öldü
Manisa'da yaşanan olayda kayınpederi tarafından bıçaklandığı öğrenilen damat hayatını kaybetti.
Kayınpeder dehhşet saçtı, bıçaklanan damat hastanede can verdi. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ü.K. ile oğlu S.K. ve damatları Sercan Kor henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bunun üzerine baba Ü.K. yanındaki bıçakla damadı Kor'u göğsünden bıçakladı.
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