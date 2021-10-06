Bulvar üzerindeki trafik ışıklarında 3 araç kaza yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİK UZUN SÜRE KULLANILDI
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik uzun süre kitlendi.
Ankara'daki kazada 3 kişi hayatını kaybetti Ankara-Bolu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Polis ekibi kaza yaptı: 3 yaralı Bursa'da polis arabası, başka bir otomobille çarpışıp kazaya karıştı. Söz konusu kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.