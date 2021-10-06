Türkiye Gazetesi

Ölüm kargo çalışanını, iş başındayken buldu. Düzce'de özel bir kargoda çalışan kurye, kargo bırakmak için girdiği apartmandan bir daha çıkamadı. Paketi vermek üzere asansöre doğru giden genç çalışan, boşluğa düşüp feci şekilde hayatını kaybetti.

ASANSÖRÜN GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜP KABİNE GİRDİ

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Konuralp Mahallesi Şekerpınar mevki'inde bulunan siteye kargo dağıtmak için giden Ümit Ceyla (36), sitede oturan bir kişiye kargosunu teslim ettikten sonra asansör ile 2. kattan inmek istedi. Asansörün kapısını açan Ümit Ceylan, asansörün geldiğini düşünerek kabine girince boşluğa düşerek zemine çakıldı. Olayın ardından gelen sesler üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ümit Ceylan’ın hayatını kaybettiğini belirlediler.



"BAKTIĞIMDA YERDE YATIYORDU"

Site sakini Davut Aydın; “Apartmanda oturanlar kargocunun geldiğini ancak asansörden çıkmadığını söylediler. O sırada gürültüde geldi. Bende hemen asansörün olduğu yere gittim ve cep telefonumun ışığıyla asansör boşluğuna baktığımda yerde yatıyordu arkadaş” dedi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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