Düzce'de bir kargo firmasında çalışan 36 yaşındaki Ümit Ceylan, dün teslimat için Konuralp Mahallesi'ndeki bir adrese gitti. Kargoyu sahibine ulaştıran Ceylan, aşağı inmek için ikinci kata asansör çağırdı. Bir süre sonra kapı açılınca asansör geldiğini düşünerek adım attı.
SESE ÇIKAN APARTMAN SAKİNLERİ, CESEDİNİ BULDU
Önüne bakmayan Ceylan, bir anda boşluğa düştü. Zemine çakılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Gürültüye çıkan apartman sakinleri, cesedi görünce polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Cenaze hastane morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadın asansör altında kalarak can verdi Mersin'de 2 katlı bir binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansörün altında kalan 61 yaşındaki kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.
Asansörlerin yüzde 44'ü güvensiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son verilerine göre periyodik bakımları yapılan 507 bin 850 asansörden 223 bin 291’ine (yüzde 44) kırmızı etiket, 44 bin 955’ine (yüzde 9) sarı etiket, 146 bin 503’üne (yüzde 29) mavi etiket ve 93 bin 101’ine de (yüzde 18) yeşil etiket iliştirildi. Bu rakamlar, Türkiye’deki asansörlerin yüzde 44’ünün güvensiz olduğunu ortaya koydu.
Küçükçekmece’de asansör boşluğunda çürümüş ceset bulundu Küçükçekmece’de ağaçlık alandaki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz cesette yapılan incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.
Kargocunun acı sonu: Asansör geldi sandı, boşluğa adım attı
Bir adrese kargo paketini bırakan Ümit Ceylan, asansör ile aşağı inmek istedi. Ceylan, kapı açılınca asansör geldi sandı ancak kendini yerde buldu
Düzce'de bir kargo firmasında çalışan 36 yaşındaki Ümit Ceylan, dün teslimat için Konuralp Mahallesi'ndeki bir adrese gitti. Kargoyu sahibine ulaştıran Ceylan, aşağı inmek için ikinci kata asansör çağırdı. Bir süre sonra kapı açılınca asansör geldiğini düşünerek adım attı.
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