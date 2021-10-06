İstanbul Üsküdar'da damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı. Kaza saat 16.00 sularında meydana geldi, Mustafa Sapan yönetimindeki hafriyat kamyonunun damperi seyir halindeyken açıldı. 67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonu açılan damper köprüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası ayrılarak otoyola düştü.
Kaza sonrası ekipler tarafından vinç ile damper otoyoldan kaldırıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, kamyonun kasasının yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Öte yandan, polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
D100’de damperi açılan tırın dorsesi üst geçide çarptı Kocaeli’nin Körfez ilçesinde damperi açılan tırın dorsesi yaya üst geçidine çarptı. Kazadan tır sürücüsü burnu bile kanamadan kurtulurken, dorse kullanılmaz hale geldi.
Sivas'ta damperi açık unutulan kamyon mermer tabelaya çarptı: 1 ölü Sivas'ta damperi açık unutulan kamyonun mermer bloktan oluşan giriş tabelasına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Üsküdar'da damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı
Ümraniye Şile otoyolunda yaşanan olayda seyir halindeki kamyonun açılan damperi açılan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper otoyola düştü.
İstanbul Üsküdar'da damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı. Kaza saat 16.00 sularında meydana geldi, Mustafa Sapan yönetimindeki hafriyat kamyonunun damperi seyir halindeyken açıldı. 67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonu açılan damper köprüye çarptı.
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