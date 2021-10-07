Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece'de ilginç bir ölüm meydana geldi. Kaza yapıp bariyerlere çarpan bir şahıs, olaya ilişkin tutanak tutmak için yola durduğu esnada feci bir olay yaşadı. Yoldan geçen hafriyat kamyonunun şahsı görmemesi üzerine çarpmasıyla talihsiz vatandaş hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen İbrahim E.'nin kullandığı 34 CCY 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince kaza tespit tutanağı hazırlandığı sırada İbrahim E.'ye hafriyat kamyonu çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim E.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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