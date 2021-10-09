Karasu İncilli Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde evinin önündeki sokakta oynayan ve yola çıktığı iddia edilen 9 yaşındaki Qatranada Mohammed Ahmed'e F.F. idaresindeki cip çarptı.
Kazada yaralanan Qatranada, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Qatranada, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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