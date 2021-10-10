Türkiye Gazetesi

Ankara'da 1990'da dünyaya gelen Oğulcan Bertan Karaoğlu 1 Ocak 2012'de, kendisinden 5 yaş küçük kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu da 2013'te kayboldu. Güvenlik güçleri, kardeşleri bir türlü bulamadı. Dosyayı yeniden ele alan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın izini sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde ikilinin öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşıldı. Bunun üzerine Başsavcılık koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından bu yılın mart ayında özel ekip oluşturularak çalışma başlatıldı.

GEÇ GELEN İTİRAF...

İki kardeşin kaybolması ile ilgisi olduğu belirlenen A.T, F.G. ve İ.T. takibe alındı. Zanlılar, iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili telefon konuşmalarının belirlenmesinin ardından 8 Ekim'de gözaltına alındı. Şüpheliler, iki kardeşi öldürerek Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince kazı başlatıldı.

Meksikalı seri katilin evinde 4 bin’den fazla kemik bulundu Geçtiğimiz Mayıs ayında tutuklanan Meksikalı yamyam seri katilin evinde 4 bin 300’den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldı.

27 yıl sonra babasının kemiklerini buldu 14 yaşındayken dağa kaçırılan Talât Minaz, terör örgütünün elinden kaçtığı için babası şehit edildi. 27 yıldır aradığı babasının kemiklerini bulan Minaz, "Diyarbakır'daki annelere katılacağım. Çünkü onları en iyi ben anlarım" dedi.

Kurşunlayıp öldürdü, cesedini kimyasallarla yakıp, kemiklerini balyozla kırdı çöpe attı Gaziantep’te 3 yıl önce ortadan kaybolan Yakup Çelik’in tartıştığı astsubay A.K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.