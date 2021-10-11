Türkiye Gazetesi

Kilit kavşak olarak anılan ve 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale, pazartesi öncesi klasik hale gelmiş hafta sonu yoğunluğuyla adeta kitlendi. Dönüş yolundaki sürücüler uzun süre trafiğin açılmasını bekledi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR YOL AÇILMADI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yol güzergâhlarındaki kavşaklarda görev alan polis, trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı. Geçe geç saatlere kadar süren trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik felç İstanbul'da trafik felç durumda akşam saatlerinde yoğunluk arttı, bir çok noktada araçlar ilerlemiyor durumda işte son durum...

İstanbul’da yine aynı manzara: Trafik birçok noktada durma noktasına geldi İstanbul’un birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken toplu taşıma araçlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler servis, toplu taşıma, özel araçlar kullanarak ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.