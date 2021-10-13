Türkiye Gazetesi

İzmir'de uyuşturucu bağımlılarına yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarını satan, aralarında doktor ve eczacılarında bulunduğu çeteye operasyon düzenlendi.

POLİS 3,5 AYDIR TAKİP EDİYORDU

Dedektif gibi çalışan jandarma ekipleri, 3,5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Ekim tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Buca, Balçova, Karşıyaka, Karabağlar, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere ve Urla ilçelerinde 199 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER ŞOK ETTİ

Olayla ilgili 26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adreslerde yapılan aramalarda, 808 adet Pregabalin etken maddeli ilaç, 7 bin 78 adet reçete, 2 bin 42 adet kimlik fotokopisi, 1 adet para sayma makinesi, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

DOKTOR İLE ECZANE SAHİPLERİ ÇETEDE

Operasyon kapsamında suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 doktor, 7 eczane sahibi, 11 eczane çalışanı, 1 doktor çalışanı, 1 doktor eşi ve 4 irtibatçı/satıcı olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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