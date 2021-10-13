Türkiye Gazetesi

Esenler'de dün öğleden sonra binanın girişindeki elektirik saatlerinde çıkan yangın üst dairelere doğru yülseldi.

Dumandan etkilenen ve panikleyen bina sakinlerinin imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar evlerden getirdiği çarşafı el birliğiyle açarak üst katta bulunan 3'ü çocuk toplam 4 kişinin hayatını kurtardı.

KAHRAMAN BAKKAL O ANLARI ANLATTI

4 kişiyi açtıkları çarşafa atlamalarını sağlayarak kurtaran kahraman vatandaşlardan bakkal Sadettin Yılmaz o anları anlattı:

Yangının çıktığı sırada markette olduğunu söyleyen Yılmaz, "Marketteydim. Bir patlama sesi duydum. Baktık elektrik trafosu patlamış. İlk patlamada müdahale edemedik. İkinci patlamadan sonra müdahale ettik. Cam kırıldığı için yangın tüpüyle müdahale etti abim. İçeridekiler zehirlenmesin diye çadır açtık. Çadır açınca en azından çocukların dumandan zehirlenmemesi için atlamalarını istedik. Daireden 5 kişi atladı. Geriye kalanların yukarıya çıkmalarını istedik. İçeri çok dumanlı olduğu için göz gözü görmüyordu. Yangın yangın tüpüyle söndürüldü. Sonra zaten itfaiye ve ambulans geldi. İlk atlayan yere düşerken iplere takıldı. Ondan diğer tarafa düştü. Şu anda evde elektrik olmadığı için aile şu an akrabalarında kalıyor" dedi.

İÇERİDE MAHSUR KALAN AİLENİN YAKINI YAŞANANLARI ANLATTI

Ailenin yakını Emre Bulut ise, "3 yeğenim var. Durumları iyi şu anda. Büyük olanını biraz etleri ezilmiş. İnsan ister istemez kötü oluyor. Küçükler sonuçta. Onun için daha çok duygulanıyoruz. Ablamla konuştum. 3 tane çocuk var. Onları camdan hem kurtarması gerekiyor. Karşıda akrabalarımız var onları da kurtarması gerekiyor. Ev duman altı. Onları kurtarayım derken daha fazla duman yutuyor. Akşam çıktı hastaneden. Şu an aile, eşinin akrabalarındalar" diye konuştu.

Öte yandan yangında yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

3 katlı binada yangın Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Yangın bir evi kül etti Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.