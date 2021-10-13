Kadıköy'e bağlı Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözener Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişiminde Kamuran Tün (42), bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 7 bıçak darbesiyle yaralanan Tün, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlı Murat T'yi, olay yeri yakınında suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Murat T'nin cinayeti, 20 yıl öncesine dayanan bir husumet sebebiyle işlediği öne sürüldü. Cinayetle ilgili olarak ayrıca Hacı T, Selçuk B. ve Duygu H.A. da gözaltına alındı. Bir siğer şüpheli Salih T. ise aranıyor.
'Çerezci cinayeti'nde yeni gelişme: 2 zanlı yakalandı, 9'u aranıyor Adana'da, ikizinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı yüzünden, düşmanların hedefi olup işyerinde kurşunlanarak öldürülen çerezcinin katil zanlılarından ikisi yakayı ele verdi.
17 yıllık cinayet davasında katil muhasebeci çıktı 2004 yılında Kocaeli'de tavuk çifliğinde çalışırken faili meçhul cinayete kurban giden gencin davasında katilin kimliği ortaya çıktı.
Kadıköy'de sokak ortasında cinayet
İstanbul Kadıköy'de bir kişi, sokak ortasında öldürüldü. Olayla ilgili biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Kadıköy'e bağlı Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözener Caddesi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişiminde Kamuran Tün (42), bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 7 bıçak darbesiyle yaralanan Tün, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlı Murat T'yi, olay yeri yakınında suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Murat T'nin cinayeti, 20 yıl öncesine dayanan bir husumet sebebiyle işlediği öne sürüldü. Cinayetle ilgili olarak ayrıca Hacı T, Selçuk B. ve Duygu H.A. da gözaltına alındı. Bir siğer şüpheli Salih T. ise aranıyor.
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