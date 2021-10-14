Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında kaza yaşandı. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Emin Atçı’nın kullandığı otomobil, iddiaya göre paralel yoldan karayoluna çıkmaya çalışan Ali K.’nin kullandığı kepçe ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sol üst kısmı kağıt gibi yırtılırken içerisinde bulunan Mehmet İ., Aziz Z., Ali Asaf Z., Sümeyye A., İrem Su A., Fatma A., Meryem A., Saime Zira ve Emin Atçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emin Atçı ile Saime Zira yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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