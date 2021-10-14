Türkiye Gazetesi

Gülyalı ilçesine bağlı Gülistan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Sipahi (80), soba yakmak için jel kullandı. Jel sebebiyle parlayan alevler, bir anda odayı sardı. Yangını fark eden komşular, itfaiye çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, eve girerek yaşlı adamı alevlerin arasından aldı. Yangın kontrol altına alınırken vücudunda yanıklar oluşan Sipahi, hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın vücudunda yanıklar olduğu belirlendi.



Evinde mahsur kaldı! Yardımına itfaiye ekipleri koştu Adıyaman’da, bir binanın ikinci katında oturduğu esnada anahtarının kırılması sonucu içeride mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.



Fatih’te çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtuldu İstanbul Fatih’te bir binanın 4. katında yangın çıktı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına kalan demans hastası yaşlı kadın, alevlerin arasından itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu.