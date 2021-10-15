Türkiye Gazetesi

Trabzon'da yaşayan emekli öğretmeni ölüm, pazarda buldu. Pazara alışveriş yapmaya giden şahıs, satın almadan önce peynirin tadına bakmak istedi. Tadım esnasında peynir parçasının nefes borusuna takılmasının ardından talihsiz adam acilen hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

DAMARINDA YIRTILMA TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Ayar nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Boğazına ekmek takılan çocuğu böyle kurtardı Aksaray'da bir lokantada annesiyle yemek yerken boğazına ekmek takılan 2 yaşındaki çocuk, ilk yardım eğitimi alan lokanta sahibinin uyguladığı 'Heimlich' manevrası yöntemiyle kurtarıldı. Lokanta sahibinin küçük çocuğu kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.