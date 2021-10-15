Türkiye Gazetesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Akhisar ilçesinde 4 ikamette eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 83,85 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 14 gram metamfetamin maddesi, 2 adet aparat, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Akhisar ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 15 parça halinde 2,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi, 3 kişi tutuklandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan karı koca ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.