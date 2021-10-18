Yağmurda kayan minibüs ağaca çarptı, feci kazada 7 kişi yaralandı. Sarıkaya Mahallesi'nde, Ankara istikametinden gelen Servet Akın yönetimindeki minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.
YARALILARIN DURUMLARI İYİ
Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların salık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konya'da iki araba çarpıştı, 11 kişi yaralandı Konya'nın Güneysınır ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da kaza, ölü ve yaralı var Şanlıurfa’daki kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında bulunan kişi ise yaralandı.