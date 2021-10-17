7 yaşındaki Süleyman Çetin araba çarpması sonucu canından oldu. U.C. yönetimindeki otomobil, Kulp-Diyarbakır kara yolunun Turgut Özal Mahallesi yakınlarında küçük Süleyman'a çarptı. Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmek istiyordu, 6 yaşındaki çocuk yaralandı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
7 yaşındaki çocuk uyurken üzerinden kamyon geçti Çorum'da tarlada çalışan ailesinin yanında zaman geçirirken uykusu gelen çocuk, kamyon şoförünün görmemesi üzerine uyuduğu yerde aracın altında kalıp öldü.
Diyarbakır'da arabanın çarptığı küçük çocuk canından oldu
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen kazada arabanın çarptığı çocuk canından oldu.
7 yaşındaki Süleyman Çetin araba çarpması sonucu canından oldu. U.C. yönetimindeki otomobil, Kulp-Diyarbakır kara yolunun Turgut Özal Mahallesi yakınlarında küçük Süleyman'a çarptı. Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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