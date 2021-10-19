Türkiye Gazetesi

Edirne’de kraliçe arı ve beraberinde 10 bin işçi arı kentteki vatandaşların endişeli anlar yaşamasına neden oldu. Kıyık Caddesi’ndeki 160 yıllık çınar ağacında arılar olduğu gören esnaf durumu 30 yıldır arıcılık yapan Süleyman Seval’e iletti. Merdiven yardımıyla ağaca çıkan ve arılarla beraber petek balları yuvadan çıkarmayı başaran Seval, arkadaşı İlhan Demir ile balların tadına baktı. Seval yoldan geçen vatandaşlara da doğal baldan ikram etti. Balın tadına bakanlar önce duruma şaşırdı sonra balın tadına hayran kaldı.

KRALİÇE ARI 4 AY ÖNCE KAÇMIŞ

Kendi ürettiği balı seyyar olarak sattığını söyleyen Süleyman Seval, “Civardaki esnaflar çınar ağacında arıların çok fazla olduğunu ve bal yapmış olabileceğini söyledi. Ben de önce körüğümü yakıp duman yaptım ve ağaca çıktım. İçeriye duman bastım ve petekleri çıkardım. Arıya duman yapınca kaçmaya başladı ben de böylece peteği çıkardım. Doğal bal ve petek bal aslında aynıdır. Ama bu çıkardığım petek siyahlaşmış. Ailesi ile beraber kaçan bir kraliçe arıyı ağaçtan çıkaracağım. Yaklaşık 4 ay önce kraliçe arı buraya kaçmış arkasından işçi arılar da gelmiş. Yaklaşık 10 bin arı vardı. Hepsini çıkaracağız” ifadelerine yer verdi.

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