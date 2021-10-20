Türkiye Gazetesi

Bir kadın cinayeti haberi de Kilis'ten geldi. Eşi tarafından yediği dayak sonrası beyin kanaması geçirip komalık olan 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatma Gül Özyer'in cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, annesi Kezban Çetin yaşananlara tepki göstererek kızının kocasının en ağır cezayı almasını istedi.



Eşini döverek öldüren Mahmut Özyer



Korkunç olay bir hafta önce Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde meydana geldi. Mahmut Özyer, 20 gün önce doğum yapan eşi Fatma Gül Özyer'i öldüresiye dövdü. Dakikalarca tekme tokat dayak yiyen yeni annenin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



ÜÇ KEZ KALBİ DURDU, 1 HAFTA SONRA ÖLDÜ

Eve gelen ekipler talihsiz kadını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kalbi duran ve yapılan kalp mesajı tekrar hayata döndürülen Fatma Gül Özyer, daha sonra Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te günlerce yaşam mücadelesi veren ve tedavi sürecinde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen 27 yaşındaki yeni anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatma Gül Özyer'in ailesi



ANNESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ YAKTI

20 gün önce bebeğini kucapına alan Fatma Gül Özyer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan anne Kezban Çetin, kızının tekme tokat dövülerek öldürüldüğünü ifade ederek yaşananlara tepki gösterdi.

Kızını öldüren damadının en ağır cezayı almasını isteyen ve yetkililere seslenen anne Kezban Çetin, "Kızım hayatını kaybetti. Her gün bir ümitle daha iyi olmasını beklerken bugün ölüm haberini aldık. Kızımın hiçbir suçu yoktu. Kocası gündüzden akşam saatlerine kadar çalışıyordu ve her akşam eve sarhoş olarak geliyordu. Birkaç defa kızımın darp edildiğinden dolayı oluşan izlerini gördüm. İzleri kızıma sorduğumda hep bahaneler uydurarak kimi zaman kolumu bir yere çarptım veya eşimin eli yanlışlıkla çarptı gibi kelimeler kuruyordu. Ben de her evlilikte olan ufak tefek şeylerdir dedim. Sonucunun bu yerlere kadar geleceğini bilmiyordum. O gün akşam saatlerinde kızımın kocası geldi, bağır çağır kızıma ‘aşağı gel’ diye sesleniyordu. Sarhoş bir şekilde gelmişti ve korkumdan bir şey diyemedim. Kızımı arabaya bindirdim, kızım gitti ama yüreğim sıkıntı vardı. Eve gidince telefonla kızıma mesaj attım. Kızım da cevap olarak ‘anne sarhoş olmuş yine komşulara da rahatsızlık veriyor. Bana yazma görürse kızar’ dedi. Ben de bir şey olmasın diye yazmadım. Saat gece 2 sularında telefonum çaldı arayan kızımın kayınvalidesiydi; ‘Ben bebeği bize götürüyorum, senin kızın da hastanede’ dedi. Haberi aldığım gibi hastaneye koştuğumda kızımın beyin kanaması geçirdiğini ve kalbinin durduruğunu söylediler. Sonrasında Gaziantep'e sevk edildi ve bugün öğlen kaybettik kızımı" dedi.



DAHA ÖNCEDE ZORLA KÜRTAJ YAPTIRMIŞ

Genç kızın annesi, damadının bir yıl önce de 2 aylık hamile olan eşi kızı ile tartışmalar yaşadığını ve tüm bunların sonucunda boşanma durumuna geldiklerini söyledi. Mahmut Özyer'in, boşanma ihtimali üzerine, ayrılmanın eşiğinde olduğu hamile eşine kendisinden hak talep etmemesi için zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi.



KATİL KOCA TUTUKLANDI

Genç kadının ölümüne neden olan Mahmut Özür, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mahmut Özyer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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