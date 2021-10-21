Samsun'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Genç kız, sınıfta kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı. Korkunç olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede meydana geldi. Lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı.
GENÇ KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bıçaklı saldırgan K.H.D. isimli kız ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Okulda dehşet! Genç kız sınıfta sırtından bıçaklandı
Samsun'da bir lisede meydana gelen olayda 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. sınıf arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı. Genç kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Samsun'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Genç kız, sınıfta kız arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandı. Korkunç olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede meydana geldi. Lise 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı.
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