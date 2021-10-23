Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yaşayan 27 yaşındaki Recep Çakar, eşinin de kendisini terk etmesi ile 4 aydır 2 yaşındaki oğlu ile yaşam mücadelesi veriyor.

Anne ve babasını daha bebekken kaybeden Çakar, pandemi sürecinde dükkanını da kapatmak zorunda kaldı. Geliri olmayan ve 2 yaşındaki oğluna tek başına bakmaya çalışan çaresiz baba çevredeki vatandaşlardan gelen yardımla oğluna bakabiliyor.

PANDEMİDE İŞ YERİNİ KAPATTI

Oğluna güzel bir gelecek kurmak istediğini söyleyen baba Recep Çakar yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir sene boyunca konuştuk. Dört yıl evli kaldık. Pandemiden dolayı iş yerimi kapattım. İşler durgundu. Eşimle aramız maddi yönden açıldığı için bazı sebeplerden dolayı ayrıldım. Anne ve babamı ben 2 yaşındayken kaybettim. Çocuğuma bakıyorum, ilgileniyorum. Kaymakamlığa başvurdum. Kıyafet verdiler. Dilekçemi aldılar. Kurula verilecekmiş. Bu zamana kadar iş yerimin üzerindeki evi yapan ustamız vardı. Borç istemiştim. Sağolsun yardım getirmiş bana. Arkadaşlarına da durumumu anlatmış. Yardım toplamış. Şu an devlet büyüklerimden çocuğuma ve bana yardım bekliyorum. Çocuğum bakıma muhtaç. Devletimin bana ve çocuğuma sahip çıkmasını istiyorum."

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