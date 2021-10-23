Türkiye Gazetesi

İlçe merkezinde bulunan Eski Antalya Caddesi üzerinde yolun solunda park halindeki hafif ticari araca Selahattin K. (22) idaresindeki motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulans ile Korkuteli Devlet hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

KASKSIZ SÜRÜCÜ ARACA ÇARPTI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kasksız olan motosiklet sürücüsünün park halinde hafif ticari araca çarpması ve vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.

Feci kaza: Otomobil hurdaya döndü Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücüye yoldan geçen bir doktor kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Elazığ’da feci kaza, tren otomobile çarptı Elazığ’ın Baskil ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.